33 ألف فرصة عمل عبر قروض ميسرة

وقال المدير التنفيذي للمبادرة، ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "عدد المتدربين الفعليين بلغ 150 ألف شخص، نجح منهم نحو 100 ألف في إكمال متطلبات التدريب، بينما وصل عدد الناجحين المؤهلين إلى33 ألف شخص"، مشيراً إلى أن "16 ألفاً و342 شخصاً حصلوا بالفعل على قروض مالية ميسرة، مما أسهم في خلق وتوفير قرابة 33 ألف فرصة عمل حقيقية في السوق المحلية من خلال هذه المشاريع التمويلية المستحدثة".وأضاف فلامرز أن "مديرية الريادة والتميز اتجهت نحو مأسسة العمل عبر استحداث شعبة متخصصة في قسم والعلوم والتكنولوجيا بكل ترتبط مباشرة بدائرة البحث والتطوير في ، حيث ستتولى هذه الشعب مسؤولية تنفيذ المبادرة أكاديمياً ومتابعة مشاريع الطلبة الجامعيين التي تنقسم بنيوياً إلى مسارين؛ الأول يركز على مشاريع اقتصاد المعرفة القائمة على الابتكار والتطوير التقني، والثاني يعنى بالمشاريع المهنية والعملية المعتمدة كلياً على التدريب الحرفي".وبشأن قطاع التربية والتعليم، أوضح فلامرز أن "المبادرة تمكنت في مرحلتها الأولى من تدريب 80 مدرسة وتأهيل 160 مدرساً، لتستهدف خلال هذا العام شمول 200 مدرسة إعدادية جديدة عبر زج 600 مدرس سيتولون مهام تدريب وتأهيل الطلبة في الصفوف الدراسية".ونبه المدير التنفيذي إلى أن "شعبة المبادرة باتت مستقرة وهيكلية داخل التربوي بوزارة التربية، وتحولت برامجها إلى درس منهجي لاصفي في قطاعي التعليم الأكاديمي والمهني، مبيناً أن الطلبة المنخرطين سيتاح لهم فور بلوغهم السن القانونية عند 18 عاماً المشاركة في برامج التمويل الحكومي لضمان تحقيق وتدشين مشاريعهم المستقبلية".وأكد أن "المبادرة ستنطلق قريباً في مديريات الشباب والرياضة والمنتديات ومراكز التدريب المهني التابعة للمحافظات، بالتزامن مع الحراك الجاري لاستحداث شعبة ريادة الأعمال في كل محافظة ترتبط مباشرة بالمحافظ لإدارة ومتابعة المخرجات، والعمل على تأسيس مجلس ريادة الأعمال المحلي الذي سيضم كافة المدربين لوضع خطط تنموية شاملة تستثمر المقترضين وتنشئ جمعيات مهنية إنتاجية تضمن توفير مواقع عمل قريبة وموزعة في الأقضية والنواحي".