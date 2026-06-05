معالجة طيران مسيّر مجهول ضمن مقتربات مصفى بيجي

وقال المصدر لـ ، إن “القوات الأمنية تمكنت من معالجة طيران مسيّر مجهول ضمن مقتربات مصفى باستخدام مدفع عيار 23 ملم”.وأضاف المصدر أن “الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية”، مشيراً إلى أن“ باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق بملابسات الحادث”