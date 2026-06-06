تعليق جديد من التربية بشأن أسئلة امتحانات الثالث متوسط

وذكرت في بيان إن "وزير التربية زار مدرسة التأسيسية التابعة الى لتربية الأولى، يرافقه للتقويم والامتحانات نعمة حربي لفتة والمدير العام للتربية فرقان محمود رجب، لمتابعة الرابع لطلبة الثالث المتوسط، مؤكدا أن أمانة الامتحان مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وحقوق الطلبة مصانة بإجراءات دقيقة وشفافة".وأوضح الوزير، بحسب البيان، أن "الأسئلة الامتحانية راعت المنهج الدراسي المقرر وجاءت منسجمة مع المستويات العلمية للطلبة، لضمان قياس عادل لمخرجات التعلم".واضاف البيان أن "وزير التربية اطلع على سير العملية الامتحانية داخل القاعات، مستمعاً إلى المراقبين واحتياجاتهم، كما التقى بالملاك المشرف وأعضاء اللجان الفرعية، مثمناً دورهم المحوري في إنجاح هذا الماراثون من خلال متابعة الإجراءات وحفظ الأسئلة وتأمينها".وتابع أن "الوزير أشاد بتوفير جميع المستلزمات اللوجستية اللازمة، والتنسيق العالي مع الجهات الساندة والخفر المكلف بحماية المراكز الامتحانية، مؤكداً أن عمليات التصحيح ستنجز وفق أعلى معايير الدقة والنزاهة لحفظ حقوق الطلبة".