الدفاع المدني يخمد حريقاً في بناية تجارية بساحة الخلاني وسط بغداد

وذكرت في بيان لها أن فرقها استنفرت فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من تطويق النيران التي نشبت في بناية تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين.وتركز الحريق في الطابق الثاني من البناية، الذي يُستخدم مخزناً لأجهزة الكاميرات والمعدات التقنية، على مساحة قُدِّرت بنحو 300 .وتمكنت فرق الإطفاء -بحسب البيان- من السيطرة على الحريق ومنع انتقاله إلى المحال التجارية في الطابق الأرضي أو البنايات المجاورة. كما أنهت الفرق عمليات الإخماد والتبريد بالكامل، حيث اقتصرت الأضرار الناتجة عن الحادث على الجوانب المادية فقط، دون وقوع أي إصابات بشرية.