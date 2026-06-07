جنايات النجف: السجن المؤبد بحق خمسة من تجار المخدرات

وجاءت هذه الأحكام بعد ضبط المواد المخدرة بحوزة المدانين، حيث تبين أنهم كانوا يقصدون الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وبشكل خاص مادة "المثيل أمفيتامين" المخدرة.وأوضحت المحكمة أن هذه الأحكام صدرت استناداً إلى أحكام المادة 27 / أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.