محكمة التمييز تُبطل عقد منظومة المرور وتؤكد عدم قانونية استيفاء المبالغ من المواطنين

وجاء في قرار للمحكمة، ان "القرار المرقم (24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025)، بين أن النزاع تمحور حول عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، والذي تضمّن استيفاء مبالغ من مرتكبي المخالفات المرورية مقابل خدمات إضافية، إلى جانب الغرامات القانونية المقررة".وأكدت المحكمة أن القوانين المرورية النافذة حدّدت حصراً الجهات المخوّلة باستيفاء الغرامات ومقاديرها وآليات جبايتها، ولم تُجز فرض أو استيفاء أي مبالغ أخرى خارج ما ورد في النصوص القانونية، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية.وأضافت أن العقد موضوع الدعوى يكون باطلاً لمخالفته أحكام القانون، وأن العقد الباطل لا يرتب أي أثر قانوني ولا يُنشئ حقاً لأي من أطرافه بالمطالبة بالتعويض استناداً إليه، ما انتهت معه المحكمة إلى تصديق الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.وأكد القرار "مبدأً قضائياً مستقراً مفاده خضوع الرسوم والغرامات والأعباء المالية لمبدأ المشروعية، وعدم جواز استحداث أو استيفاء أي مبالغ من المواطنين إلا بنص قانوني صريح".