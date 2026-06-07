وزارة الموارد تصدر 5 قرارات تخص الواقع المائي

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير الموارد المائية زار جنوب يرافقه المحافظ وأعضاء وأعضاء مجلس المحافظة حيث التقى أهالي ناحية الغربي/ منطقة ، و الشوملي/ منطقة الخضرية، للاطلاع ميدانياً على الواقع المائي والخدمي والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والمزارعين".واستمع الوزير إلى "مطالب وشكاوى الأهالي، موجهاً بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة المشكلات التي تعاني منها المناطق ووضع الحلول اللازمة لها، والعمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة".كما وجه الوزير "بالإسراع في تنفيذ أعمال تطهير وصيانة الأنهر والجداول من نباتي والشبلان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المياه إلى المناطق والأرياف التي تعاني من شح المياه، ولا سيما تلك التي لم تصلها الحصص المائية منذ أكثر من ثماني سنوات".وتضمنت الزيارة الميدانية للوزير جملة من القرارات والإجراءات المهمة أبرزها:1. تشكيل لجنة وزارية تتولى متابعة تنفيذ وتطبيق توجيهات السيد وزير الموارد المائية في دائرة ري الشوملي وناحية الحمزة الغربي، على أن تكون أعمالها بإشراف مباشر منه2. زيادة الحصص المائية للجداول الثلاثة بما يسهم في تحسين الواقع المائي وتعزيز التوزيعات في المنطقة.3. المباشرة بأعمال تطهير الجداول اعتباراً من يوم غد، لضمان انسيابية الجريان وتحسين كفاءة الإرواء.4. مناقشة موضوع إعفاء المزارعين من أجور تجديد العقود الزراعية مع الجهات المختصة وهيئة الرأي في الوزارة، حيث حظي المطلب باهتمام ومتابعة للنظر في إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.5. توفير آليات ومعدات تخصصية لدائرة الموارد المائية في الشوملي، بهدف تعزيز قدراتها الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الميدانية لمعالجة المشكلات المائية، وتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بما يخدم الصالح العام ويدعم الاستقرار الزراعي في مختلف مناطق البلاد".