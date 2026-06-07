صور توثق الجمال والصمود بوجه الجفاف.. "حياة الأهوار" يُسدل الستار على معرض بغداد

وضم المعرض مجموعة من الصور التي وثّقت الحياة في أهوار ، مسلطةً الضوء على جمال البيئة الطبيعية، والتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية، وفي مقدمتها الجفاف والتغير المناخي، إلى جانب قصص الصمود والتكيّف التي يعيشها سكان الأهوار.وشارك في المسابقة مصورون ومصورات من مختلف مناطق العراق، من بينهم هواة ومبتدئون وناشطون بيئيون من النساء والرجال، حيث تم اختيار الأعمال المشاركة والفائزة من قبل لجنة فنية متخصصة في التصوير الفوتوغرافي.وافتتح المعرض ممثل برنامج الإنمائي في العراق، مهدي ، بحضور عدد من المهتمين بالشأن البيئي والثقافي والفني.وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز:* منتظر الوائلي بجائزة صمود الأهوار.* وضاء العمري بجائزة صوت الأهوار.* حسين بجائزة حماية البيئة.ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية أهوار بلاد بوصفها أحد أبرز المواقع البيئية والثقافية في العراق، وتشجيع المجتمع على التفاعل مع قضايا المناخ والبيئة من خلال الفن والصورة.