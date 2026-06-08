وأوضح المصدر الأمني أن جميع المتظاهرين قد انسحبوا بشكل كامل من . كما أكد المصدر عدم تسجيل أي حوادث إطلاق نار على الجمهورية، الذي شهد استقراراً أمنياً ملحوظاً في أعقاب عمليات الانسحاب.وفيما يخص حركة السير، أشار المصدر إلى أن انسيابية حركة العجلات في محيط ساحة التحرير وجسر الجمهورية تسير بشكل اعتيادي دون أي معوقات تذكر، وسط استمرار في مراقبة الموقف لضمان استقرار الأوضاع في قلب العاصمة.