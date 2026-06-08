الإعلام والاتصالات تقرر الإيقاف التام والفوري لإنتاج وبث "برامج الجريمة"



قررت والاتصالات، اليوم الاثنين، الإيقاف التام والفوري لإنتاج وبث "برامج الجريمة" بجميع أشكالها التي تعتمد على عرض التفاصيل الجنائية أو تحاكي الجرائم أو تتضمن تصويراً واستجواباً للمتهمين.

وأكدت الهيئة، أن هذه البرامج تنتهك قرينة البراءة وتؤثر على سير العدالة وتشكل خطراً مجتمعياً وتربوياً.



ودعت وسائل الاعلام، للاكتفاء بالمعلومات الجنائية والأمنية الصادرة عن الجهات الرسمية.