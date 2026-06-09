النزاهة تطيح بمدير مديرية التنفيذ متلبسًا بالرشوة في ديالى

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في ، بضبط مُدير مُديريَّة التنفيذ في أحد أقضية المُحافظة، ومسؤول شعبة الأضابير فيها، مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة، بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ لهما، وضبطهما مُتلبّسين بتسلُّم مبلغ الرشوة من أحد المراجعين؛ لقاء إعادة سنويَّة العجلة العائدة له المحجوزة في إضبارةٍ تنفيذيَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين سبق لهما اختلاس المبالغ التي سدَّدها المراجع، إذ لم يتمّ إيداعها في حساب الدائرة كإيرادٍ لخزينة الدولة".وأشارت إلى أنَّ "المُتَّهمين قاما بإتلاف الإضبارة التنفيذيَّة الأصليَّة، بعد اختلاسهم المبالغ المُسدَّدة، لافتةً إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة أمام أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".