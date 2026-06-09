المرور توضح بشأن قرار محكمة التمييز إلغاء عقد منظومة المراقبة

وقال مدير المرور العامة، الفريق عدي سمير في مؤتمر صحفي حضرته ، إن "القرار صادر في عام 2025، والمديرية تعمل بغطاء قانوني وبمساندة القضاء، والقرار لا يخص العمل الحالي، إذ إن العقد قديم منذ عام 2018 بين شهداء الشرطة وإحدى الشركات، وقد تم إنهاء هذا العقد".وتابع: "لا يوجد عقد على الكاميرات التي نعمل بها، فهي هدية إلى دون عقد وبدون أموال من صندوق شهداء الشرطة إلى ".وكانت قد أصدرت قرارا يقضي ببطلان عقد يتعلق بمنظومة مراقبة المرور، وبعدم مشروعية استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.