القضاء يلزم جمال الكربولي برد 4.5 مليون دولار للهلال الأحمر(وثائق)

واظهرت وثائق رسمية وردت للسومرية نيوز، انه "استناداً إلى دعاوى ومخالفات مالية سابقة رصدتها الجهات الرقابية والقضائية المتخصصة في قضايا النزاهة واسترداد الأموال العامة، والمتعلقة بفترة توليه مهام مسؤولية في الجمعية، حيث تندرج هذه الأحكام ضمن المساعي الحكومية والقضائية المستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وملاحقة الأموال المهربة أو المستولى عليها بغير وجه حق لإعادتها إلى والمؤسسات الإنسانية المعنية".وتابعت، ان " المختصة اصدرت حكماً قضائياً باتاً يقضي بإلزام ، باسترجاع مبلغ قدره 4,500,000 دولار أمريكي (أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار) لصالح ميزانية جمعية ".نص الوثائق داناه: