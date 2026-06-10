المثنى.. الإطاحة بـ8 متهمين بتعقيب المعاملات بصورة غير قانونية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "الفرق الميدانيَّة المُؤلَّفة في ، التي انتقلت إلى مُديريَّتي الزراعة والتسجيل العقاري ومجمع تسجيل المرور وفرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، تمكَّنت بعد المُتابعة والمُراقبة من ضبط (8) أشخاصٍ في الدوائر المذكورة؛ على خلفيَّة قيامهم بتعقيب المُعاملات دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ تُخوّلهم القيام بذلك"، لافتةً إلى "ضبط مُعاملاتٍ ووكالاتٍ وكتباً رسميَّة فارغة وبدون صادرٍ بحوزة عددٍ منهم".وأضافت، في مُديريَّة ، "رصد الفريق ضبط إضبارة عقارٍ تمَّ تسجيله مرَّتين ولشخصين مُختلفين، خلافاً للقانون"، مشيرة إلى "فقدان إحدى مُعاملتي العقار، وما تزال التحقيقات مُستمرَّةً؛ لتحديد المُقصّرين وأخذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم".وتابعت ان "قرار قاضي النزاهة في الذي قرَّر توقيف بعض المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331،240) من قانون العقوبات".