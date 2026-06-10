تظاهرة أمام شركة الجلود في الكرادة للمطالبة بصرف المستحقات المالية



ـ محلي



تظاهر عشرات من أصحاب العقود، اليوم الاربعاء، أمام في ، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.



وقال المتظاهرون إن مستحقاتهم لم تُصرف منذ نحو سنتين، داعين الجهات المعنية إلى الإسراع بحسم الملف وصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة.



وتجمع العشرات من المحتجين أمام مقر الشركة، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة وإنهاء معاناتهم.