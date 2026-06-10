انسيابية تامة في سماء العراق.. الخطوط الجوية تستعيد نشاطها بـ 40 رحلة دولية

وقال مصدر في للوزارة إن الخطوط الجوية استأنفت تشغيل جميع رحلاتها المجدولة ذهاباً وإياباً إلى مختلف الوجهات الخارجية، بعد إعادة فتح الأجواء واستقرار الحركة الجوية، مؤكداً أن عمليات التشغيل تجري وفق الجداول المعتمدة والخطط التشغيلية الموضوعة مسبقاً.وأشار إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية واستمرار تقديم خدمات النقل الجوي بكفاءة عالية، بما يحقق سلامة المسافرين ويعزز انتظام الرحلات في مختلف المطارات.وأضاف المصدر أن نجح في تنفيذ أكثر من 40 رحلة خلال مدة وجيزة من استئناف النشاط الجوي، وذلك بعد التوقف الذي فرضته التطورات الأمنية والظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، مبيناً أن العمل مستمر لإعادة جميع العمليات التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية وتلبية احتياجات المسافرين وفق أعلى معايير السلامة والأمان.وأكد أن الوزارة ملتزمة بمتابعة حركة الطيران بشكل مستمر والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار الأجواء واستدامة خدمات النقل الجوي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الربط الجوي بين ومختلف دول العالم.