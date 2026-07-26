خلال نحو 40 يوما.. اكثر من مليون و500 الف زائر دخلوا العراق

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، ان "عدد الزائرين الذين دخلوا البلاد منذ الأول من محرم وحتى يوم امس بلغ مليون و500 الف و977 زائرا".وأضاف ان "هذا العدد يشمل الزائرين من مختلف دول العالم".