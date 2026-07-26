التربية تصدر تطميناً بشأن الاعتراضات الامتحانية

وذكر بيان للوزارة، ان الوزير "استعرض خلال اجتماع موسع مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس للامتحانات، ومدير عام التقويم والامتحانات، مخرجات الخطة الامتحانية، مشيداً بانسيابية الامتحانات العامة رغم التحديات، مؤكداً أن ما تحقق يمثل ثمرة تكامل جهود ملاكات الوزارة واللجان الامتحانية الفرعية والجهات الساندة، بمتابعة وإشراف دولة رئيس ".وثمن وزير التربية "الدور الفاعل الذي اضطلع به جهاز والوزارات الساندة في تأمين سير الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش، داعياً الطلبة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف التشكيك بالإجراءات الامتحانية وإثارة القلق بينهم، مبيناً أن جميع طلبات الاعتراض تخضع لإجراءات تدقيق وفحص دقيقة تنفذها لجان متخصصة، وأن الوزارة حريصة على إنصاف كل طالب ومنحه استحقاقه الكامل".