التقاعد تبدأ بعملية إعداد بيانات شهداء قوى الامن الداخلي (وثيقة)

وقالت الهيئة في بيان، "انطلقت عملية إعداد بيانات شهداء قوى الامن الداخلي بغية صرف مستحقاتهم الخاصة بالمادة 55 من قانون منتسبي قوى الامن الداخلي".

أدناه وثيقة موجهة من الهيئة لجميع أقسامها ومديرياتها..