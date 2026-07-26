هيئة الاعلام توجه إنذارا لفضائية عراقية

وقالت الهيئة في بيان موجه الى الفضائية وورد لـ ، "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات، وبناءً على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيأة المتضمن مخالفة برنامج (واحد سياسة) للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة للحلقة التي بثت بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢١ ، عبر قناتكم تحديداً في المادة الآتية:وإشارة إلى لائحة مخالفات الجهات الإعلامية العاملة في الفصل الأول المخالفات والعقوبات المصادق عليها بقرار بالعدد (ق) (۲۰۲۹/۲۸) في (۲۰۲۹/۳/۳۱ ، تحديدا الفقرة (١/٤) ، التي نصت على إصدار كتاب تحذير الى الجهة المخالفة يلزمها بتصحيح وضعها القانوني من خلال إزالة المخالفة وتقديم اعتذار رسمي خلال مدة (5) خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ لذلك تقرر إنذاركم بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، مع حذف المشار إليها أعلاه من منصاتكم الرقمية، خلال مدة (٥) أيام".وأضافت انه "بخلافه ستتخذ الإجراءات وفقا لما ورد في الفقرة (٢/٤) في لائحة مخالفات الجهات الإعلامية العاملة في العراق".