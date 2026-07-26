ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

وقال لرئيس في بيان، "مجلس برئاسة مصطفى ادعير المحمداوي يعلن عن تعطيل الدوام يوم الاحد المقبل الموافق 2026/8/2"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان قرر، أمس السبت، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).