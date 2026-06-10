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صندوق التنمية الصحية.. مقترح نيابي يفتح أبواب التعيين لهذه الفئات
محليات
2026-06-10 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
631 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
تتجه الجهود النيابية نحو فتح مسار تمويلي جديد لمعالجة ملف تشغيل خريجي المهن الصحية والطبية، بعد التصويت على مقترح إنشاء “صندوق التنمية المستدامة الصحية، حيث يهدف المقترح إلى إيجاد حلول جذرية لدفعات 2023 و2024 و2025 والدفعات اللاحقة من ذوي المهن الطبية والصحية.
وقال عضو
لجنة الصحة
النيابية، غيث رعد الكلابي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن ملف خريجي المهن الصحية والطبية، ولاسيما دفعات 2023 و2024 و2025 والدفعات اللاحقة، يحتاج إلى حلول جذرية وتعامل جاد، مبيناً أن لجنة
الصحة
النيابية معنية بمتابعة هذا الملف وتمثيل هذه الشريحة والعمل على إيجاد مسارات واقعية لمعالجة مشكلاتهم.
وأضاف أن اللجنة وبعد تشخيص الخلل القائم في ملف تشغيل
الخريجين
، ذهبت باتجاه طرح مقترح لإنشاء
صندوق
خاص يهدف إلى تمويل وتشغيل ذوي المهن الصحية والطبية، مشيراً إلى أن المقترح يتضمن اعتماد مصادر تمويل متعددة للصندوق، بما يضمن استدامته وعدم اقتصاره على الموازنة التشغيلية التقليدية.
وأوضح أن
مجلس النواب
صوّت على المقترح، وتم رفعه إلى
مجلس الخدمة الاتحادي
ضمن مقترح قانون
صندوق التنمية
المستدامة الصحية لتمويل وتشغيل ذوي المهن الصحية والطبية، استناداً إلى أحكام المادة 60/ثانياً من الدستور العراقي، وانطلاقاً من الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
وبيّن أن المقترح يمثل مشروعاً إستراتيجياً لمعالجة ملف تشغيل الكوادر الصحية والطبية، من خلال إيجاد آلية تمويل مستدامة تسهم في استيعاب الخريجين وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة، لافتاً إلى أن مجلس الخدمة الاتحادي أشار إلى قابلية تطبيق المقترح، لكنه يحتاج إلى بعض التشريعات والإجراءات الحكومية لاستكماله. وأشار إلى أن المقترح رُفع إلى
وزارة المالية
ووزارة الصحة واللجنة المالية النيابية والجهات الحكومية المعنية، معرباً عن أمله في الإسراع بإنجازه ووضع رؤية متكاملة لتمرير هذا الملف المهم.
وأكد الكلابي أن إنشاء الصندوق سيكون بداية لمسار تشريعي وتنفيذي جديد لمعالجة جملة من المعوقات والمشكلات التي تواجه شريحة واسعة من الخريجين، ولاسيما في القطاعين الصحي والطبي.
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