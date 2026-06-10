صندوق التنمية الصحية.. مقترح نيابي يفتح أبواب التعيين لهذه الفئات

وقال عضو النيابية، غيث رعد الكلابي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن ملف خريجي المهن الصحية والطبية، ولاسيما دفعات 2023 و2024 و2025 والدفعات اللاحقة، يحتاج إلى حلول جذرية وتعامل جاد، مبيناً أن لجنة النيابية معنية بمتابعة هذا الملف وتمثيل هذه الشريحة والعمل على إيجاد مسارات واقعية لمعالجة مشكلاتهم.وأضاف أن اللجنة وبعد تشخيص الخلل القائم في ملف تشغيل ، ذهبت باتجاه طرح مقترح لإنشاء خاص يهدف إلى تمويل وتشغيل ذوي المهن الصحية والطبية، مشيراً إلى أن المقترح يتضمن اعتماد مصادر تمويل متعددة للصندوق، بما يضمن استدامته وعدم اقتصاره على الموازنة التشغيلية التقليدية.وأوضح أن صوّت على المقترح، وتم رفعه إلى ضمن مقترح قانون المستدامة الصحية لتمويل وتشغيل ذوي المهن الصحية والطبية، استناداً إلى أحكام المادة 60/ثانياً من الدستور العراقي، وانطلاقاً من الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب.وبيّن أن المقترح يمثل مشروعاً إستراتيجياً لمعالجة ملف تشغيل الكوادر الصحية والطبية، من خلال إيجاد آلية تمويل مستدامة تسهم في استيعاب الخريجين وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة، لافتاً إلى أن مجلس الخدمة الاتحادي أشار إلى قابلية تطبيق المقترح، لكنه يحتاج إلى بعض التشريعات والإجراءات الحكومية لاستكماله. وأشار إلى أن المقترح رُفع إلى ووزارة الصحة واللجنة المالية النيابية والجهات الحكومية المعنية، معرباً عن أمله في الإسراع بإنجازه ووضع رؤية متكاملة لتمرير هذا الملف المهم.وأكد الكلابي أن إنشاء الصندوق سيكون بداية لمسار تشريعي وتنفيذي جديد لمعالجة جملة من المعوقات والمشكلات التي تواجه شريحة واسعة من الخريجين، ولاسيما في القطاعين الصحي والطبي.