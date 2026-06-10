اخماد حريق في شقة سكنية بالبصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بمهنية عالية واستجابة سريعة، تمكنت فرق الدفاع المدني في من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في بناية متعددة الطوابق بقضاء أبي الخصيب".وتابعت، أنه "نجحت الفرق في إخلاء وإنقاذ العائلات القاطنة في البناية عبر سلالم الطوارئ بنجاح، وتطويق النيران دون تسجيل أي أضرار أو إصابات بشرية".