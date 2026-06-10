حريق يطال منزلا في البصرة

أفاد مصدر محلي، الخميس، باندلاع حريق في منزل بمحافظة .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "حريق منزل بمنطقة حي في ". وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تصل الى المنطقة".