التربية تحقق بضبط دفاتر امتحانية في مطار بغداد

أعلنت ، عن فتح تحقيق بضبط دفاتر امتحانية في .

وقال المتحدث الرسمي باسم كريم السيّد في بيان، "تثمن وزارة التربية الجهود الكبيرة التي بذلتها المختصة في متابعة وضبط قضية تداول دفاتر امتحانية في اليوم، بما يعكس مستوى عالياً من التنسيق والحرص على حماية العملية الامتحانية والحفاظ على نزاهتها".

وأضاف "في هذه الساعات من هذه الليلة، وهذا الوقت، تؤكد الوزارة عقد اجتماع طارئ لمتابعة تفاصيل الحادثة، وقد وجه وزير التربية بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على ملابسات الموضوع، مؤكداً إشرافه المباشر والميداني على سلامة سير العملية الامتحانية في عموم المحافظات".



ولفت السيّد الى أن "الوزارة تُطمئن أبناءها الطلبة وأولياء الأمور بأن الامتحانات العامة تسير وفق ضوابط رصينة وإجراءات أمنية وفنية مشددة"، مشيرا الى أنها "تتعامل مع أي حالة تُرصد بمنتهى المسؤولية والشفافية، بما يضمن حماية حقوق الطلبة وسلامة الإمتحانات".

وأعلنت مصادر أمنية عن ضبط أحد المسافرين وبحوزته دفاتر امتحانية مسربة في الدولي.