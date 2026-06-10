الخطوط العراقية تعلن نجاح خطة التفويج العكسي للحجاج

أعلنت ، الأربعاء، عن نجاح خطة التفويج العكسي للحجاج إلى أرض الوطن.



وجاء في بيان للخطوط، "تعلن إدارة نجاح في تنفيذ خطة التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام بعد وصول الرحلة الأخيرة الى أرض الوطن".

وأضاف البيان "بذلك تكون الشركة قد أنجزت واحدة من أهم عملياتها التشغيلية التي إنطلقت في الأول من شهر حزيران الجاري، ضمن جهود مكثفة أُعدت للتعامل مع الظروف الإستثنائية والتحديات التي رافقت حركة النقل الجوي في المنطقة خلال موسم الحالي، محققةً بذلك إنجازاً إضافياً بإستكمال التفويج قبل خمسة أيام من موعده المقرر".



ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف قوله، إن "إدارة هذه العملية بكفاءة عالية ومن دون تسجيل أي معوقات تحقق من خلال الدعم المباشر من قبل وزير النقل وهب الحسني ومتابعته المستمرة لتنفيذ خطة التفويج بإستمرار مما أسهم في تسيير جميع الرحلات ضمن توقيتاتها المحددة لنقل ضيوف من مطارات الى المطارات العراقية".



ولفت الى أن "هذا النجاح جاء أيضاً نتيجة التنسيق المثكف والتكامل في الأدوار بين ملاكات الشركة التي عملت على مدار الساعة لإنجاز هذه المهمة وفق أعلى معايير السلامة والانضباط التشغيلي وبين وسلطة العراقي وهيئة الحج والعمرة العراقية وإدارات المطارات والجهات الساندة الاخرى داخل وخارجه".