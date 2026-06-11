انخفاض مؤقت في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس العراق خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في الأجزاء الشرقية من إلى 30 كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية من البلاد".واضافت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: دهوك 36، 37، 38، وكركوك 39، 40، 41، وديالى وكربلاء 42، بابل والنجف الأشرف 43، واسط والديوانية والمثنى 44، وميسان وذي قار والبصرة 46".واردفت، أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وتابعت، أن "الأحد القادم، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".