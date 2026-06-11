أزمة الشركات النفطية في البصرة: مطالبات بالإنصاف وتحذيرات من ارتدادات اقتصادية

تتصاعد المطالبات في لإنصاف الشركات المتعاقدة مع القطاع النفطي، وسط تحذيرات من مجلس المحافظة بأنّ استمرار الأزمة يُهدّد الاستقرار المعيشي للعاملين وينعكس سلبًا على اقتصاد البلاد.التفاصيل في هذا التقرير من .