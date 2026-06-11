استنفار لمواجهة "الحمى النزفية".. 152 إصابة و9 وفيات في العراق

‏وقال البيطرة في الوزارة محمد ، إن الفرق البيطرية تواصل تنفيذ حملات ميدانية واسعة ضمن الإجراءات المعتمدة للحد من انتشار المرض، بالتزامن مع ارتفاع نشاط القراد خلال فصل الصيف، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية السليمة أثناء التعامل مع اللحوم والذبائح، من خلال ارتداء الكفوف الواقية والتأكد من عدم وجود جروح في اليدين، للحد من انتقال العدوى إلى الإنسان.‏وأوضح المياحي أن جهود دائرة البيطرة تتركز على القضاء على الوسيط الناقل الرئيسي للمرض والمتمثل بالقراد، من خلال تنفيذ حملات رش وتغطيس للحيوانات باستخدام المبيدات المخصصة. مبيناً أن الدائرة تجهز المستشفيات البيطرية والمستوصفات بمادة "دلتامثرين" بنسبة 5 بالمئة المستخدمة لرش الأبقار والجاموس وتغطيس الأغنام والماعز، فضلاً عن استخدام مادة "سايبرمثرين" بنسبة 10 بالمئة لرش الحظائر والتخلص من أكبر عدد ممكن من القراد.‏وأشار إلى أن الحملات الربيعية تبدأ سنوياً في الأول من شهر نيسان وتستمر لمدة شهر كامل، إلا أن الظروف الجوية الباردة التي شهدها العام الحالي حالت دون تنفيذ عمليات التغطيس في موعدها المحدد، ما دفع دائرة البيطرة إلى تمديد الحملة حتى الخامس عشر من نيسان لتستمر لغاية الخامس عشر من أيار، مع منح مدراء المستشفيات البيطرية صلاحيات تقدير الموقف وفقاً للظروف المناخية السائدة في مناطقهم.‏وأضاف أن دائرة البيطرة توفر دعماً لوجستياً كاملاً للحملات الوقائية، يشمل تجهيز السيارات والكوادر العاملة وتوزيع المبيدات على المستوصفات والمستشفيات البيطرية، بما يضمن تنفيذ عمليات رش الحيوانات والحظائر في جميع المناطق التابعة لها.‏وأكد المياحي أن الحملات الخريفية الخاصة بمكافحة القراد تبدأ في منتصف شهر أيلول وتستمر لمدة شهر، إلى جانب تنفيذ عمليات رش خاصة في البؤر التي تظهر فيها الإصابات في بعض المناطق، بهدف الحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.وبين أن سجلت أعلى نسب الإصابات بالحمى النزفية على مستوى البلاد، الأمر الذي استدعى تركيز الجهود الوقائية فيها من خلال توفير مادتي "الباور أون" و"الإيفرماكتين" اللتين تستخدمان لرش الحيوانات والقضاء على القراد الناقل للمرض.‏وفي السياق ذاته، كشف المياحي عن وجود تنسيق مشترك مع العتبة لدعم الجهود الوقائية، مبيناً أن لقاءً جمع الجهات المعنية بالمتولي الشرعي للعتبة سماحة أسفر عن تجهيز دائرة البيطرة بألف غالون من مادة "دلتامثرين"، جرى توزيعها على المستشفيات البيطرية في محافظة وعدد من المحافظات المجاورة التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة.‏وشدد مدير عام دائرة البيطرة على استمرار الحملات والإجراءات الوقائية في مختلف المحافظات، مؤكداً مواصلة الجهود الميدانية للحد من الإصابات والسيطرة على الحمى النزفية ومنع انتشارها، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.