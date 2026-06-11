القضاء يستذكر فاجعة سبايكر ويؤكد استمرار محاسبة المتورطين





ـ محلي



استذكر ، اليوم الخميس، جريمة في الذكرى السنوية 12، مؤكدا التزامه بالاستمرار في محاسبة المتورطين.

وذكر إعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز انه "في الذكرى السنوية 12 لجريمة نستذكر بخشوع وإجلال شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا ضحية لواحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها عصابات الإرهابية بحق أبناء ".

وتابع، ان " إن جريمة سبايكر لم ولن تكون مجرد ذكرى عابرة، بل هي ملف مستمر، تؤكد من خلاله التزامها بملاحقة جميع المتورطين فيها وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، وقد ترجم ذلك بإصدار المحاكم المختصة الأحكام القضائية الخاصة بالمتهمين المتورطين بارتكاب هذه الجريمة النكراء".



وأضاف، انه "في هذه الذكرى الأليمة، يجدد للتعاون القضائي الدولي عهده بحفظ الذاكرة الوطنية، ومواصلة جهود التوثيق، وكشف الحقيقة، ودعم مسارات العدالة، وفاء لدماء الشهداء الزكية وإنصافاً لعائلاتهم الصابرة، وصولاً إلى نيل جميع المتورطين جزاءهم العادل".