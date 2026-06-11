فضيحة مصفى بيجي وعدنان الجميلي.. "كنز" تحت "الچرباية" يُشعل مواقع التواصل! (فيديو)

وأظهر المقطع الذي حظي بتفاعل واسع العثور على الخزنة أثناء عملية التفتيش الدقيقة لأحد المنازل المرتبطة بملف الفساد.تضاربت الروايات بشأن ملكية المنزل، إذ يشير جانب من التعليقات إلى أن المنزل يعود لوكيل ، الجميلي، بينما يرجح آخرون أن يكون المنزل لأحد المتورطين الآخرين في القضية ذاتها.وتأتي هذه المداهمات في إطار التحقيقات الجارية بملف فساد "مصفى " الذي يعد من أكبر ملفات الفساد في القطاع النفطي.في 30 أيار/مايو الماضي، أقدمت قوة أمنية خاصة على اعتقال وكيل لشؤون التصفية، عدنان حمد حمود الجميلي، الذي يشغل أيضاً منصب مدير عام .جاءت عملية الاعتقال بتهم رسمية تتعلق بقضايا فساد إداري ومالي واسعة النطاق في مصفى بيجي.