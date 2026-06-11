القضاء يصدر حكماً بالحبس بحق المستشار السابق لرئيس الوزراء "خالد كبيان" (وثيقة)

جاء الحكم على خلفية قيام المدان بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهات التي يعمل فيها، وهي " للألعاب المائية" و" ". وتمثل الضرر في قيام المدان بدفع مبلغ قدره 36,587,000 دينار عراقي (ستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار) إلى أمانة .أوضحت المحكمة أن المبلغ المدفوع لم يكن بذمة الاتحاد، بل كان بذمة مستثمر يعود لعام 2025.وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق المدان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وذلك بشرط تعهد المدان بحسن السيرة والسلوك. وألزمت المحكمة المدان بإيداع تأمينات مالية قدرها مائتا ألف دينار في المحكمة عند انقضاء فترة التجربة. كما منحت المحكمة الجهات المشتكية الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.