قضية "أبو جنة" تتخذ مساراً جديداً في أروقة القضاء.. ما قصة "الاحتيال"؟

أفاد الناشط جمال البدراني في تصريحات تابعته " "، نقلاً عن محامي الكراف، بأن التحقيقات القضائية برأت " " من تهمة "غسيل الأموال" التي كانت المحور الأساسي للتحقيق طوال الفترة الماضية، وذلك لعدم ثبوت الأدلة.بعد إسقاط تهمة غسيل الأموال، جرى تكييف القضية وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بـ"الاحتيال".أكد محامي الدفاع أن إطلاق سراح "أبو جنة" بكفالة لا يعني إغلاق ملف القضية نهائياً، حيث يواصل القضاء إجراءاته وتحقيقاته في القضية بينما يتابع المتهم الإجراءات وهو خارج التوقيف.يُذكر أن "أبو جنة"، الذي يمتلك أيضاً مطعماً للأسماك، كان قد اُعتقل في الثاني من حزيران الجاري ضمن حملة نفذها جهاز في مدينة . وشملت تلك الحملة 9 من صانعي المحتوى في المدينة، بتوجيهات تهدف للحد من المواد التي تسيء للذوق العام، قبل أن تتخذ التحقيقات الخاصة به منحىً قانونياً يتعلق بقضايا مالية.