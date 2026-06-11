النزاهة: السجن 3 سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة

وأوضحت الهيئة في بيان، أنَّ محكمة جنايات / أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن بحقّ المدان، إضافةً إلى أحد موظفي الشركة، إثر مخالفاتٍ تمثَّلت بفتح حسابٍ في أحد المصارف وإيداع عشرات المليارات من الدنانير فيه من قبل الوزارة.وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلَّة المتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار الحكم وفق مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.وأشارت الهيئة إلى أنَّها تواصل متابعة إجراءات رد المبالغ المرتبطة بالقضيَّة وإعادتها إلى ، بالتنسيق مع الجهات القضائيَّة المختصَّة، بعد نجاحها في استرداد أجزاءٍ منها خلال المدة الماضية.