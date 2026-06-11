مصرف التنمية الدولي: قروض مصرفية وخدمات تمويلية جديدة لموظفي القطاعين العام والخاص

ويقدّم المصرف باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً لعملاء التوطين، تشمل القروض والبطاقات الائتمانية والحسابات الادخارية والاستثمارية، إلى جانب الخدمات الرقمية وشبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.وفي هذا الإطار، يوفّر مصرف التنمية الدولي البطاقة الائتمانية لموظفي القطاعين العام والخاص، والتي تتيح لموظفي القطاع العام الحصول على تمويل يصل إلى 6 أضعاف الراتب، فيما يحصل موظفو القطاع الخاص على تمويل يصل إلى 3 أضعاف الراتب، مع خيارات سداد مرنة تلبي احتياجاتهم المالية.كما يقدّم المصرف القرض المميز لموظفي التوطين، والذي يمنح تمويلاً يصل إلى 60 مليون دينار عراقي، بما يتيح للعملاء تنفيذ مشاريعهم الشخصية ونموها في استراتيجية ضمن توجه المصرف لدعم قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي جانب الحلول الادخارية والاستثمارية، يطرح المصرف حساب الأرباح الذي يمنح العملاء عائداً بنسبة 6.5% يُدفع مقدماً، إضافة إلى حساب الوديعة الاستثمارية بعوائد سنوية تصل إلى 10% توزّع شهرياً، فضلاً عن حساب التوفير الذي يوفّر عائداً سنوياً بنسبة 5%، في إطار حرص المصرف على توفير خيارات مالية متنوعة تلائم مختلف شرائح العملاء.كما تشمل خدمات المصرف الطاقة الشمسية المخصص لدعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، بتمويل يصل إلى 18 مليون دينار للأفراد ومليار دينار للشركات، في خطوة تعكس التزام المصرف بدعم الاستدامة وتشجيع الحلول البيئية الحديثة.