اليوم الثالث.. البحث عن طفلة من كربلاء جرفتها المياه الى حلبجة

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، زانيار عمر، للوكالة الرسمية، إن "عمليات البحث عن جثمان الطفلة مستمرة لليوم الثالث، حيث كثف فريق من الغواصين وخمسة فرق أخرى جهودهم للعثور عليها".وأضاف أن "فرق الإنقاذ استخدمت متخصصة خلال عمليات البحث، إلا أن سرعة جريان المياه ووجود العديد من الكهوف والتجاويف في المنطقة يشكلان تحدياً كبيراً"، موضحاً أن "من المحتمل أن يكون الجثمان قد علق في أحد هذه الأماكن، لذلك لم نتمكن من العثور عليه حتى الآن، لكننا كثفنا عمليات البحث وسنواصل جهودنا حتى العثور عليه".وأشار إلى "وجود صعوبات أخرى تواجه فرق الإنقاذ"، مبيناً أن "بعض الأشجار سقطت داخل مجرى المياه، وتعمل الفرق على إزالتها وتقطيعها لتسهيل عمليات البحث ورصد الجثمان في حال كان عالقاً بينها".وأوضح أن "مياه نهر زلم تشهد جرياناً سريعاً، كما أن منسوب المياه مرتفع هذا العام نتيجة غزارة المياه المتدفقة من منطقة أحمد آوا السياحية".وتابع أن "منتجع أحمد آوا سيبقى مغلقاً اليوم أيضاً، ولا نعلم حتى الآن ما إذا كان سيستمر الإغلاق غداً".