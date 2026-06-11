العراق يدين الهجمات على الأردن والبحرين والكويت ويدعو إلى ضبط النفس لإنهاء الحرب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنها "تعرب عن أسفها الشديد لاستئناف التصعيد في المنطقة مرة أخرى، وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، في وقت تتطلب فيه الظروف الراهنة تغليب لغة الحوار والحكمة وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات".ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى "ضبط النفس، وتوحيد الجهود لإنهاء حالة الحرب والتصعيد، والعمل على اعتماد السبل الدبلوماسية والحلول السلمية لمعالجة الأزمات القائمة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".واكدت الوزارة أن "استقرار والدول المجاورة يمثل جزءاً مهماً من استقرار وأمنه الوطني، الأمر الذي يستوجب الحفاظة على والدولي، وتشدد على أهمية الحفاظ على التوازن ومراعاة المصالح الاستراتيجية المشتركة بين مختلف الأطراف، بما يضمن تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار".