الحصيلة ارهابيين.. طائرات F-16 تنفذ ضربتين جويتين في ديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "بهمة الرجال الأوفياء لوطنهم ، وبناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى مديرية الاستخبارات العسكرية عن تواجد مفرزة إرهابية في منطقة جنوب بهرز (ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى)، تم وضع خطة مراقبة واستطلاع جوي مكثفة بالتنسيق بين خلية الاستهداف في والمديرية استمرت لعدة أيام".

واضافت الخلية انه "وبعد التأكد من تواجد المفرزة المؤلفة من إرهابيين اثنين، أحدهما قيادي مهم في ، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات ضربتين جويتين ناجحتين"، مبينا انه "تزامناً مع الضربتين اللتين نُفّذتا، اليوم الخميس، تحركت قوة برية فوراً باتجاه منطقة الضربة لإجراء التفتيش وتطهير المكان".

واكدت الخلية إن "قواتنا الأمنية توكلت على الله في جميع عملياتها، وفي كل عملية يكون النصر حليفها في ملاحقة فلول الإرهاب ودك معاقلهم أينما وجدوا".