القبض على ”سيف السويطي” في الكمالية.. بحوزته أكثر من 300 صاروخ وطائرات مسيرة

وقال المصدر لـ ، إن “قوة أمنية تمكنت من اعتقال المتهم داخل أحد الدور السكنية في منطقة الكمالية، بعد عمليةمتابعة ورصد”، مبيناً أن “عملية التفتيش أسفرت عن ضبط أكثر من 300 صاروخ وطائرات مسيرة وأدلة أخرى يجري تدقيقها من قبل الجهات المختصة”.وأضاف أن “المتهم يُعد من المطلوبين للقضاء، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام شنقاً حتى وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات عام 2022، فضلاً عن حكم غيابي آخر بالسجن المؤبد وفق المادة ذاتها”.وأشار إلى أن “المتهم مطلوب أيضاً بموجب مذكرتي قبض وفق المادة (406) من قانون العقوبات، إضافة إلى مذكرة قبض وفق المادة (433) من قانون العقوبات الخاصة بحيازة المواد المتفجرة، فضلاً عن مذكرة قبض أخرى وفق المادتين (28 و32) من قانون المخدرات”.وتابع المصدر أن “المتهم متهم بالضلوع في جريمة قتل المجنى عليهما المفوض حيدر وخضير ، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق بقيادة مجموعة من الخارجين عن القانون المسلحين بأسلحة مختلفة ورمانات يدوية”.وبحسب المصدر، فإن “المتهم متهم أيضاً بالقيام بأعمال سلب ونهب وحرق دور المواطنين والاستحواذ على ممتلكاتهم بالقوة”، لافتاً إلى وجود اتهامات بحقه تتعلق بالتجاوز على أراضٍ وعقارات تعود لمواطنين.وأكد المصدر أن “المتهم أُحيل إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، فيما تواصل تحقيقاتها بشأن المضبوطات والجهات المرتبطة به”