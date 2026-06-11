اخماد حريق في منشأة رياضية تابعة لوزارة الشباب والرياضة شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها على حريق اندلع داخل منشأة رياضية تابعة لوزارة الشباب والرياضة في محيط بجانب من العاصمة ",وتابعت: "استنفرت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي نشب في قاعة مغلقة (جملون) مخصصة لألعاب التنس وكرة القدم، مشيدة من ألواح "الجينكو" المعدنية وبمساحة تقديرية بلغت 1000 ".وأكملت: "نجحت فرق الإطفاء في تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المواقع المجاورة، مما أسهم في تقليل حجم الخسائر المادية وحماية الممتلكات المحيطة، وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية".وأشارت الى انه "على إثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".