ظهر بفيديو.. الإطاحة بمطلق العيارات النارية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز قيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم أقدم على إطلاق العيارات النارية خلال إحدى حفلات الزفاف، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة".وتابعت: "وعلى الفور، وبتوجيه ومتابعة ميدانية، تم تشكيل فريق عمل ضم مفارز ومركز شرطة الطيفية وقسم استخبارات الطيفية وقاطع النجدة، حيث باشرت الفرق المختصة بجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية المتهم ومكان تواجده".ولفتت الى أنه "أسفرت الجهود عن تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه وفق الأصول القانونية، وتم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".