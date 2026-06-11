أحدهما أجنبي.. القبض على متهمين بحوزتهما 2 كغم من الكريستال في الديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت والمؤثرات العقلية في ، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض بالجرم المشهود على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة، أحدهما أجنبي الجنسية".وتابعت: "أسفرت العملية عن ضبط (2) كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة بحوزة المتهمين"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة".