في بغداد.. إنقاذ ثلاثة أطفال علقوا بلعبة في مدينة ألعاب

وجاء في بيان للمديرية، "في تكرار لحوادث مشابهة، تمكنت فرق الدفاع المدني مجدداً مساء اليوم الخميس من تنفيذ عملية إنقاذ دقيقة معقدة لثلاثة أطفال علقوا نتيجة عطل فني مفاجئ أصاب لعبة " فلاير" داخل مدينة ألعاب في منطقة الحرية بجانب من العاصمة ".

وأضاف البيان "فور تلقي نداء الاستغاثة، استنفرت فرق الإنقاذ التخصصية طواقمها وعجلاتها الحديثة، حيث استخدمت "عجلة السلم" المخصصة للارتفاعات الشاهقة لإنزال الأطفال بسلام وإعادتهم إلى ذويهم دون تسجيل أي إصابات تذكر".

ولفت البيان الى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات العطل، مع الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة بحق إدارة مدينة الألعاب وفقاً للسياقات النافذة، وذلك لضمان التزام المرافق الترفيهية بمعايير السلامة العامة وحماية المواطنين".