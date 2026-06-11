التربية تحسم جدل ضبط "الدفاتر الامتحانية": لا تخص امتحانات العام الحالي

وجاء في بيان للوزارة، "تود أن توضح للرأي العام أنه بناءً على ما ورد من الجهات الأمنية بشأن ضبط أوراق يشتبه بارتباطها بالعملية الامتحانية، قامت الجهة القانونية في الوزارة بالاطلاع على تلك الأوراق والتدقيق الأولي بشأنها، ومن ثم عرض الموضوع على للامتحانات لغرض إجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم".

وعلى إثر ذلك وفق البيان "عقدت اللجنة الدائمة للامتحانات اجتماعاً لهذا الغرض، وبعد تدقيق الأوراق المضبوطة ومقارنتها بالدفاتر والنماذج الامتحانية المعتمدة، تبين أن تلك الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026)، ولا تمت بصلة إلى الأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الجارية".



ولفتت الوزارة الى أن "ملف الامتحانات العامة وسلامة إجراءاتها يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من رئيس ، فضلاً عن المتابعة الميدانية والشخصية المستمرة من قبل وزير التربية، الذي يواصل الإشراف المباشر على سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة امتحانية آمنة ورصينة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والحفاظ على نزاهة الامتحانات العامة، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المختصة لمتابعة أي معلومات أو مؤشرات قد تمس سير العملية الامتحانية".



وأعلنت مصادر أمنية، يوم الأربعاء الماضي، عن ضبط أحد المسافرين وبحوزته دفاتر امتحانية مسربة في .