كبد الدولة خسائر مالية.. تحرك لإعادة فتح ملف "مشروع السكك الفاسد"

وقال المياحي في حديث للسومرية نيوز، أن "هناك تسريبات كبيرة تشير إلى وجود أطراف داخل أروقة حكومية تدعم المضي في مشروع السكك الفاسد"، لافتا إلى "اننا بانتظار استكمال الكابينة الوزارية للانطلاق في كشف هذه الملفات التي باتت تحت أنظارهم".وأكد "العمل خلال الدورة الماضية على مخاطبة الجهات المختصة، بما فيها الادعاء العام وهيئة النزاهة، لمنع تنفيذ هذه المشاريع التي كبدت الدولة خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات وألحقت أضراراً بالبلاد".وتابع "سنمنح فرصة للحكومة الجديدة"، معرباً عن أمله في أن "تنجح في جهود مكافحة ومحاربة الفساد الذي تراكم خلال الفترة السابقة".