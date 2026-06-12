وزارة المالية تطلق رواتب الأطباء الدوريين

جاء ذلك بحسب وثائق رسمية صادرة عن وكما أدناه:من جهتها، قالت في بيان، انه "بمتابعة يومية من قبل ؛ باشرت وزارة المالية تمويل رواتب الاطباء المتعاقدين من خريجي دفعة ٢٠٢٤".