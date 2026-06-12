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متظاهرون في البصرة يرفضون إدخال الكهرباء إلى “البرمجة” ويهددون بخطوات تصعيدية
محليات
شهدت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، تظاهرات لعدد من المحتجين الذين عبّروا عن رفضهم إدخال ملف كهرباء البصرة ضمن نظام “البرمجة”، محذرين من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال المضي بالإجراءات.
2026-06-12 | 12:37
2026-06-12T12:37:36+00:00
Alsumaria Tv
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متظاهرون في البصرة يرفضون إدخال الكهرباء إلى “البرمجة” ويهددون بخطوات تصعيدية
381 شوهد
شهدت
محافظة البصرة
، اليوم الجمعة، تظاهرات لعدد من المحتجين الذين عبّروا عن رفضهم إدخال ملف كهرباء
البصرة
ضمن نظام “البرمجة”، محذرين من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال المضي بالإجراءات.
وقال مشاركون في التظاهرات بـ
السومرية نيوز
، إنهم يعتزمون تصعيد تحركاتهم عبر إغلاق الموانئ والحقول النفطية وقطع عدد من الطرق الرئيسية، مؤكدين أن المحافظة “تعرضت سابقًا لفقدان موارد ومشاريع”.
وأضافوا أن بعض الجهات الحكومية “تحمّل
البصرة
مسؤولية فشل قطاع الكهرباء”، معتبرين أن إدخالها ضمن نظام البرمجة يمثل “إجراءً غير مقبول”.
وحذر المتظاهرون من استمرار الإجراءات، ملوحين بتصعيد أكبر في حال تنفيذ الخطط المتعلقة بقطاع الكهرباء.
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