متظاهرون في البصرة يرفضون إدخال الكهرباء إلى “البرمجة” ويهددون بخطوات تصعيدية

وقال مشاركون في التظاهرات بـ ، إنهم يعتزمون تصعيد تحركاتهم عبر إغلاق الموانئ والحقول النفطية وقطع عدد من الطرق الرئيسية، مؤكدين أن المحافظة “تعرضت سابقًا لفقدان موارد ومشاريع”.وأضافوا أن بعض الجهات الحكومية “تحمّل مسؤولية فشل قطاع الكهرباء”، معتبرين أن إدخالها ضمن نظام البرمجة يمثل “إجراءً غير مقبول”.وحذر المتظاهرون من استمرار الإجراءات، ملوحين بتصعيد أكبر في حال تنفيذ الخطط المتعلقة بقطاع الكهرباء.