الزيدي: الوفاء الحقيقي للشهداء يتحقق ببناء دولة عادلة وقوية

وذكر لرئيس ، في بيان ورد لـالسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، اليوم، التي جسّدها الفنان العراقي العالمي حنوش حنوش".

وأكد الزيدي أننا "نستحضر جرحاً عميقاً في قلب الوطن اسمه سبايكر، هذه الجريمة التي مثلت حدثاً قاسياً في تاريخ الحديث كشف عن أن الإرهاب لا يدخل من بوابة السلاح وحده، بل يدخل من ثغرات الفساد وضعف المؤسسات وغياب اليقظة، والتهاون في أداء المهام".

وأوضح أن "قوى الظلام أرادت بارتكابها لهذه الجريمة أن تقتل فكرة الدولة، وتكسر ثقة المواطن بوطنه، وأن تحول الألم إلى فتنة والدم إلى ، مؤكداً أنها فشلت، لأنّ دماء الشهداء كانت أعلى من الكراهية وأطهر من مخططات الإرهاب".

وشدد رئيس مجلس الوزراء- وفقا للبيان- على أن "الوفاء الحقيقي للشهداء يتحقق ببناء وقوية تحمي أبناءها وتصون دماءهم، مؤكداً أن العراق سيبقى بوحدة شعبه وسيادة دولته وشجاعة أبنائه أقوى من الجراح وأكبر من المؤامرات".