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غداً.. أكثر من 749 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية
محليات
2026-06-12 | 13:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
أعلنت
وزارة التربية
، اليوم الجمعة، ان أكثر من 749 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية غداً.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "أكثر من 749 ألف طالب يؤدون الامتحانات العامة غداً، وسط استعدادات شاملة وإجراءات أمنية وخدمية متكاملة"، مشيرا إلى "اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، والمقرر إجراؤها في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم غد السبت الموافق 13 / 6 / 2026 ، في عموم محافظات
العراق
، وسط متابعة مباشرة من وزير التربية
عبد الكريم عبطان الجبوري
، وحرصه على تهيئة جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا
الاستحقاق
الوطني".
واضاف البيان أن"
اللجنة الدائمة
واللجان الفرعية في
المديريات العامة
للتربية أنهت جميع التحضيرات الفنية والإدارية واللوجستية، بما يضمن انسيابية أداء الامتحانات واستقرارها داخل المراكز الامتحانية كافة".
وأشار إلى أن "عدد الطلبة المشتركين بلغ (749,454) طالباً وطالبة، توزعوا بين الدراسة الأكاديمية والمهنية والخارجية، بواقع (662,320) للدراسة الأكاديمية و(87,134) للدراسة المهنية".
وتابع البيان أن "عدد المراكز الامتحانية بلغ (5,085) مركزاً، منها (4,278) مركزاً للدراسة الأكاديمية و(807) مراكز للدراسة المهنية، توزعت بين (627) مركزاً نظرياً و(180) مركزاً عملياً"، مشيرا إلى "استمرار التنسيق العالي مع الجهات الساندة، وفي مقدمتها
الأجهزة الأمنية
ودوائر
الصحة
والكهرباء، لتأمين المراكز الامتحانية وتوفير الخدمات الأساسية، لتهيئة بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلبة".
وذكر البيان "كما جرى تفعيل إجراءات الرقابة وأجهزة كشف محاولات الغش داخل القاعات الامتحانية، تعزيزاً لرصانة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة".
واختتم البيان بالتأكيد على "جاهزية ملاكاتها التربوية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، متمنيةً للطلبة التوفيق والنجاح".
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المديريات العامة
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