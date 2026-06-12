انقذوا ثلاثة والرابع البحث عنه مستمر.. غرق 4 شباب غرب الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بغرق 4 اشخاص غرب ، فيما اشار الى انقاذ ثلاثة اشخاص والبحث مستمر عن الرابع.





وتابع ان "فرق الإنقاذ والأهالي تمكنوا من انقاذ ثلاثة منهم ويواصلون البحث عن الرابع". وقال المصدر لـ ، ان "4 اشخاص غرقوا قرب الشهيد وحيد في ناحية جبة غرب ".وتابع ان "فرق الإنقاذ والأهالي تمكنوا من انقاذ ثلاثة منهم ويواصلون البحث عن الرابع".